Teniendo en cuenta la llegada del las fiestas y las vacaciones de verano, las personas aprovechan para viajar tanto al interior como exterior del país. Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) emitieron recomendaciones para viajeros. La Dirección de Medicina Preventiva del Instituto de Previsión Social (IPS) insta a todas las personas que salgan de viaje en estas fiestas, a tomar ciertas medidas preventivas necesarias para mitigar los problemas que puedan surgir a consecuencia del intenso clima. Si bien todas las personas deben cuidarse, existen ciertos grupos de riesgo con los que se deben tomar especiales precauciones, entre los que destacan principalmente los recién nacidos y los adultos mayores, además de todas aquellas personas que son portadoras de patologías como hipertensión, diabetes y cardiopatías. A continuación, algunos de los hábitos que se deben poner en práctica: - Colocarse repelentes al salir en espacios abiertos. - Si se tiene fiebre es recomendable no viajar. -Llevar ropa de colores claros. De ser posible, mangas largas y pantalones. -Hidratarse constantemente. -Si tiene síntomas de dengue, no se automedique. Tenga en cuenta que el dengue sigue en fase ascendente y se teme que la epidemia supere los niveles de casos alcanzados en años anteriores, por lo quie los grupos de riesgo no deben exponerse innecesariamente a una situación de riesgo para su salud. Recuerde también que circulan y existen cuantiosos casos de chikunguña en nuestro país, así como también casos de zika, aunque en menor medida. La zika puede ocasionar daños neurológicos y anomalías congénitas. Si no va a viajar, aproveche el tiempo en casa para eliminar criaderos de mosquitos y controlar lugares donde tenga agua estancada o humedad suficiente para que el vector ponga huevos. Atención garantizada Durante los días festivos, el Hospital Central garantiza atenciones médicas para los asegurados que lo requieran el próximo sábado 24 de diciembre. Se realizarán consultas ambulatorias en Policlínica, de 07:00 a 10:00. Las atenciones de urgencias no sufrirán modificaciones, por lo que, están garantizadas las áreas críticas y médicas, así como todo el sistema de urgencias. Los procedimientos de diagnóstico, como laboratorios e imágenes también están garantizados. Igualmente, el sábado 31 de diciembre regirán las consultas ambulatorias en el turno mañana, y posteriormente a ese horario se instalará el sistema de guardia. Fuente: ABC Color.