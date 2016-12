El ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), Fabrizio Caligaris, sostuvo que los mensajes de texto que llegaron a varios teléfonos celulares, instando a apoyar la reelección presidencial, no fueron iniciativa del Gobierno. “Los mensajes de textos masivos son un negocio de empresas privadas que se canalizan a través de las operadoras telefónicas”, aseveró el titular de la Sicom, quién reiteró que ninguna secretaría o ministerio del Poder Ejecutivo son responsables de los mismos. A su vez, la presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Teresita Palacios, explicó que “la Conatel solo regula y ordena el uso de las frecuencias”. “Mientras no exista legislación vigente y reglamentada, no puede prohibir ni involucrarse en el contenido que se distribuye a través de la telefonía móvil. Si lo hiciésemos, hasta podría interpretarse como un atentado en contra de los derechos de libre expresión”, dijo. El envió de mensajería masiva es un negocio de empresas privadas que venden este servicio, y lo canalizan a través de los operadores de telefonía celular. Los usuarios somos víctimas de estos mensajes invasivos, todos sabemos de qué hablamos, pues recibimos permanentemente ofertas de créditos y otros tipos de mensaje, añadió. “Si quieren más información sobre este envío en particular, como sea: quien está detrás, o la legalidad del envío, tendrán que contactar con la empresa contratada que brindó el servicio, y las operadoras de celulares”, dijo, de acuerdo con lo publicado por IP Paraguay. El mensaje se envía a través de mensajes de texto y en éstos los simpatizantes del cartismo “invitan” a ver un video sobre un supuesto engaño a la ciudadanía, expresándose a favor de la violación de la Constitución Nacional. La empresa telefónica Tigo, en tanto, indicó en un comunicado que Walton Capital SA es la empresa responsable de los mensajes de texto enviados entre el 21 y el 22 de diciembre de este año. Se trata de una compañía que proporciona herramientas administrativas y financieras, y figura a nombre de Rubén Darío Gamarra Osorio conforme los datos recopilados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Los mensajes fueron distribuidos a través del número 69272 contiene un enlace que conduce a un archivo multimedia alojado en YouTube que habla sobre un supuesto engaño a la ciudadanía por parte de los legisladores que se oponen a las intenciones cartistas. Fuente: ABC Color.