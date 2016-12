Jennifer León, de 8 años, se encuentra luchando contra una enfermedad cardíaca en el Acosta Ñu. Pasará la Navidad en el hospital y este año no pidió regalos ni ropa nueva: solo quiere un corazón que le permita seguir viviendo. La pequeña Jennifer León se encuentra internada en el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, de San Lorenzo, debido a una cardiopatía dilatada que le fue diagnosticada hace poco más de un año y medio y, desde ese momento, la pequeña sufre un progresivo deterioro en su salud. El pasado 10 de octubre tuvo un paro, por lo que se le realizó una revisión a través de la cual se constató que la enfermedad pasó a ser restrictiva y su estado cada vez se torna más delicado. Jenni necesita un corazón nuevo para seguir viviendo. La pequeña pasará la Navidad en el hospital, en espera de un donante. Este año, Jenni no quiere ropas ni juguetes. En una carta para Papa Noel, ella solo rogó una cosa: un corazón. La niña expresa a sus familiares que se quiere curar para poder convertirse en doctora y salvar vidas. La pequeña necesita un donante que pertenezca a los grupos sanguíneos O o B. Sonia León, hermana mayor de Jenni, relató que la pequeña es muy fuerte y que no deja de demostrar valentía. Sin embargo, en los últimos días le superó el dolor que le provocan las reanimaciones a las que es sometida cada vez que sufre un paro cardíaco, por lo que su situación va empeorando y le urge un donante. CON LA MUERTE, LOS ÓRGANOS NO VAN AL CIELO Sonia aprovechó la ocasión para hacer un llamado a todos los familiares de los que han sufrido accidentes en estos días y a la ciudadanía en general. “Sean conscientes de que pueden salvar una vida. Con la muerte, los órganos de sus seres queridos no van al cielo. Ella es una niña con muchas esperanzas, pero está sufriendo muchísimo”, lamentó la hermana de Jennifer. Todas las personas que deseen realizar algún acercar algún tipo de ayuda o respaldo, puesto que también son varios los medicamentos que se debe costear, pueden contactar con sus padres a través de los siguientes números: (0981) 877-996, con Jorge León, o al (0984) 746-404, con Virginia Aguilar. Fuente: ABC Color.