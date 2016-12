El Dr. Aníbal Filártiga, director del Hospital del Trauma, indicó que el accidente en Limpio es la prueba de la inconsciencia que existe pese a las campañas. El menor de 16 años causó el accidente, pero son los padres quienes deberían ser imputados, dijo. "Ese accidente en Limpio demuestra fehacientemente el grado de irresponsabilidad que tenemos", lamentó Filártiga, quien dio el reporte de fallecidos y accidentados desde el viernes por la noche. "Esto es irresponsabilidad y deberían ser imputados los que estaban a cargo de este chico. Así se hace patria, asi se hace Estado", fustigó. "Aniquiló a la familia un niño de 16 años, pero los padres deberían ser imputados por la irresponsabilidad", dijo tajantemente el médico y remarcó: "Los padres o responsables, porque creo que su madre está en España. Le dan un Subaru a un menor y va a 160 km por hora, se distrae o se duerme o estaba con alcohol, pasa a otra vía y liquida a una familia", lamentó. También cuestionó el hecho de que este joven haya circulado sin registro de conducir y todo esto sumado generó que mueran un padre, una madre y una bebé. Tres de los hijos de los fallecidos, ahora huérfanos, se están recuperando. Una de ellas, de 15 años, está grave y se le extirpó el bazo porque estaba roto; un hermanito de 10, con contusiones superficiales, y una hermanita de 5, con fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Un chico de 17 años, amigo presumiblemente de la familia y que los acompañaba en el momento del accidente, tiene un traumatismo en la columna pero no se encuentra en estado grave, indicó Filartiga. El galeno también fustigó a los "seudopuritanos" que cuestionaron el mensaje del Hospital del Trauma sin dimensionar el verdadero problema que representan los accidentes de tránsito. "Seudopuritanos criticaron la terminología, pero los que critican son lo que ven la vida por televisión, no los que vemos todos los días en vivo y en directo, y los que critican además tienen la cobardía de ocultarse tras perfiles falsos", aseveró. NO SIRVIÓ EL "USEN CASCO, CARAJO" El reporte de accidentes además demuestra que no fue efectiva la campaña que emprendieron, ya que se registraron en total 135 accidentes de tránsito el fin de semana, de los cuales 88 involucraron a motociclistas, más de la mitad sin casco, con traumatismos severos craneoencefálicos, remarcó Filártiga. Los accidentes con petardos tampoco estuvieron ausentes: se registraron nueve heridos, siete de ellos menores de edad, y se tuvo que amputar un dedo a una víctima de 33 años. Fuente: ABC Color