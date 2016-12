El presidente Horacio Cartes realizó una visita sorpresa en las 0bras de ampliación de la clínica periférica del Instituto de Previsión Social (IPS), que esperan se terminen antes de que culmine su mandato. También planean duplicar la cantidad de camas. “Hace nueve meses era un pozo y hoy tenemos más de un 40% de avance, lo que demuestra que la Dirección de Infraestructura y la empresa tienen el compromiso de terminar cuanto antes esta obra cuyo plazo está previsto para marzo de 2018”, indicó Benigno López, titular de IPS, tras la visita del mandatario, aunque precisó que incluso esperan que se entregue antes. De la misma manera, informó a Cartes que existe la intención de duplicar la cantidad de camas previstas para esta nueva clínica, la cual aún no definieron qué especialidad tendrá. “La intención de duplicar las camas (...) Le mostramos el lugar, serían 400 camas más que se van a hacer; se van a duplicar también las terapias”, acotó. La obra actualmente tiene un costo de “G. 250 mil millones; con la ampliación vamos a sumar el 20%, unos US$ 16 millones más. O sea, hoy la cama de este hospital nos sale US$ 250.000; si ampliamos, sería US$ 125.000 por cama. Es casi casi una obligación hacerlo porque es un ahorro importante”, afirmó López. El lugar tendrá la mitad del total de camas con que cuenta el Hospital Central del IPS y todavía analizan qué especialidades serán atendidas en el lugar. Afirman que esta obra es importante, ya que va dirigida al 80% de los asegurados de IPS, que son los que viven en Asunción y Central. "Estamos discutiendo qué servicios va a dar: si va a ser una minihospital central o un especializado", dijo, pero agregó que posiblemente prime el hecho de intentar disminuir algunas especialidades ya colapsadas en el Hospital Central, como por ejemplo traumatología, medicina general y obstetricia, y remarcó que los recién nacidos y los adultos mayores son los que más utilizan los servicios de IPS. Cabe recordar que el IPS fue bastante cuestionado por la inauguración “a las apuradas” del Hospital Geriátrico en San Bernardino, unas obras que por cierto fueron realizadas con el dinero de asegurados y empleadores y con las cuales el presidente Horacio Cartes intentó lucirse. Fuente: ABC Color