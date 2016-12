Esta madrugada, un joven fue atacado a tiros por desconocidos en el barrio Cerrito de San Antonio. De momento, las autoridades no tienen datos del trasfondo del crimen. Se trata de un hombre de entre 20 y 25 años aún no identificado, puesto que no contaba con documentos al momento de encontrarlo y los vecinos no pudieron reconocerlo. Su cuerpo fue hallado sobre la calle María Auxiliadora, en la villa del mismo nombre. Lugareños testificaron que alrededor de las 3:30 escucharon dos detonaciones, pero en un primer momento pensaron que se trataba de petardos, típicos de las fiestas de fin de año, pero algunos salieron a ver y encontraron al joven muerto. El cuerpo presentaba dos heridas de bala, ambas en la mandíbula. Se habría usado dos tipos de armas en el crimen: una calibre 9 milímetros y otra calibre 22, de acuerdo a los dos casquillos encontrados en la escena. La fiscala Laura Ávalos ordenó el levantamiento de huellas dactilares para identificarlo y el traslado del cadáver a la morgue local, hasta tanto se logre contactar a la familia. Fuente: ABC Color