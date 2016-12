Desde la Federación Nacional Campesina denuncian que, en Cuarta Línea de Guahory, los pobladores amanecieron rodeados de policías y desconocen el paradero de algunos vecinos detenidos y golpeados. Temen que la situación empeore. “Amedrentaron a todos, a los compañeros, a las mujeres. Nos despertamos rodeados de policías a las 4:00. Hay algunos detenidos de los que no sabemos nada; sus esposas nos dijeron que fueron golpeados y llevados por los agentes”, denunció Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina. No supo precisar el número exacto de desaparecidos, puesto que todo ocurrió a tempranas horas. Consideró la situación como un nuevo atropello a la Colonia Guahory y expresó su preocupación por lo grave que se están poniendo las cosas en esa zona esta mañana. “Estamos totalmente rodeados de policías. No sabemos a cuántos (ciudadanos) se llevaron, no sabemos dónde están ni en qué condiciones. Si las heridas son grandes pueden empeorar; exigimos que nos digan algo de ellos”, exclamó Gómez. Según el poblador, días atrás se reunieron con el presidente del Indert, quien les prometió que hoy iban a identificar cuáles son los lotes que podrían ser recuperados para los que no quieran mudarse a la nueva colonia próxima a construirse. “En vez de eso, nos despertamos rodeados de policías. Antes que mejorar la situación, está cada vez peor”, reiteró. Semanas atrás, se firmó un acuerdo entre el Indert y la Comisión Vecinal de Guahory, mediante el cual ambas partes se comprometieron a evitar cualquier conficto o hecho de violencia. El Indert trasladó la semana pasada a algunas familias de la zona de Guahory hasta la propiedad de Yhú (ambas localidades de Caaguazú), pero otras siguen esperando la reubicación prometida. Según los datos, falta que la SEN entregue materiales para las viviendas, pues el tinglado donde instalaron a los labriegos está rebasado. Fuente: ABC Color