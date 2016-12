Identifican al joven asesinado esta madrugada en el barrio Cerrito de San Antonio. Se trata de Arsenio Díaz Romero (26), de Caaguazú. Los investigadores indicaron que aún no pudieron dar con algún familiar para entregar el cuerpo que sigue en la morgue. El cadáver fue hallado sobre la calle María Auxiliadora, en la villa del mismo nombre cerca de las 06:00 y los lugareños indicaron que en la madrugada escucharon una detonación que pesaron era un petardo, pero que presumen se trató del dispararo que acabó con la vida del joven. La identificación del cuerpo se realizó mediante el trabajo científico de dactiloscopia, pues el joven no llevaba documentos de identidad. Hasta el momento los investigadores no pudieron dar con algún familiar y se desconoce que hacía por la zona, pues ningún lugareño lo conoce, informó el corresponsal Higinio Ruíz Díaz. La fiscal Laura Ávalos, se encarga de la investigación del homicidio. Entre las diligencias de rigor que la fiscalía realizó fue la toma de muestras de las huellas dactilares en el lugar de la escena, además de analizar la trayectoria de las balas que recibió en el rostro Díaz Romero. De acuerdo a los datos, los proyectiles fueron de calibre 9mm y 22mm. Durante el estudio practicado al fallecido, en la Clínica Forense del Ministerio Público, no se hallaron los proyectiles en el cuerpo. Tampoco se encontraron en el lugar del suceso, pero sí las vainillas servidas. Fuente: ABC Color.