Por Alberto Núñez, corresponsal. CAPIIBARY. Cuatro personas solicitaron el cambio del comisario Francisco Gómez Aquino, jefe de la Comisaría 17 de Capiibary. Sin embargo el pedido no prosperó porque no existen motivos para la destitución dijo el director de Orden y Seguridad de la zona. Los solicitantes fueron Digno Alderete, Juan Rodríguez Vera, Catalino Esteche y Eraclio Bareiro, este último es el tío del conocido asaltacajeros Julio César Bareiro López alias de "Coelo'i", detenido semanas atrás luego de un enfrentamiento con la Policía. El pedido de destitución del jefe de la comisaría 17ª de Capiibary comisario principal Francisco Gómez Aquino fue presentado en la Dirección General de Orden y Seguridad a cargo del comisario general Luis Cantero. Cantero indicó que no existen motivos para la destitución que tendría como trasfondo la detención del peligroso delincuente que tenía 8 órdenes de captura y 3 antecedentes por robo agravado y hurto. Esta mañana, el jefe de Policía de San Pedro comisario principal Abilio Lezcano se reunió con autoridades municipales y departamentales para evaluar el pedido. Al respecto, el intendente David González y el concejal departamental Teobaldo Martínez, ambos del Partido Liberal, dijeron que no existen motivos para el traslado del comisario Gómez Aquino, por lo que el comisario Lezcano dejó sin efecto el pedido. "Vinieron a la Comandancia las cuatro personas a pedir el cambio del comisario de Capiibary, pero esa situación no se puede dar si no hay motivos", refirió Cantero, quien también anunció la dotación de una nueva patrullera para la sede policial. DETENCIÓN Bareiro López había sido detenido el pasado 17 de diciembre por agentes de Investigación de Delitos de la zona de Caaguazú tras un enfrentamiento a tiros. El hombre es considerado por la Policía como uno de los hombres más buscados de la banda de asaltacajeros dirigida por Amado Ramón Benítez. Fuente: ABC Color.