Por Sara Fleitas, corresponsal JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Usuarios de la Junta de Saneamiento local se quejan de la deficiencia en la distribución de agua potable en varias zonas. El inconveniente se originó la semana pasada y aún no fue solucionado. De acuerdo a los datos, en todo el casco urbano de Juan León Mallorquín existen alrededor de 2.000 usuarios, quienes abonan unos G. 16.000 en forma mensual por el consumo de agua. Para esta cantidad de usuarios existen 3 pozos artesianos, uno en el barrio Inmaculada Concepción, otro en el barrio San Antonio, y el tercero en el predio del centro de salud del barrio Santa Rosa. Según la queja de los usuarios, los más afectados por la insuficiencia del agua son los pobladores de las zonas altas de los barrios Santa Rosa, Inmaculada Concepción, San Francisco y Santa Librada. Los usuarios manifestaron que el agua solo llega en horas de la noche y con muy poca presión, y que para la media mañana ya termina nuevamente. Piden a los responsables una rápida solución al problema teniendo en cuenta el calor sofocante en esta época del año. Por su parte, Atilio Rodas, presidente de la Junta de Saneamiento local, señaló que esta situación obedece a que la motobomba del pozo ubicado en el predio del centro de salud, sufrió una ruptura la semana pasada, por lo que tuvieron que realizar una conexión provisoria con la cañería del otro pozo, ubicado en el barrio Inmaculada Concepción para paliar en parte el problema. "Como se rompió la motobomba de uno de los pozos, tuvimos que realizar una conexión provisoria con el tanque principal, para que no queden sin agua los del barrio Santa Rosa, por eso es que llega con poca presión, y en las zonas altas ni siquiera llega de día", dijo Rodas. Agregó que es la época en que se utiliza mucho el agua, que ya han solucionado el problema de la motobomba, pero el tanque del barrio Inmaculada quedó prácticamente vacío con la conexión provisoria, y no se está pudiendo llenar más, porque mucha gente están utilizando las piscinas en sus casas, además de utilizar para los quehaceres domésticos. Añadió que la motobomba del pozo más grande ubicado en el barrio Inmaculada Concepción solo bombea 50 mil litros de agua por hora, y que el uso es de 90 mil litros por hora. Resaltó que actualmente la Junta de Saneamiento está construyendo un nuevo pozo, que será exclusivo para los usuarios del barrio Santa Rosa.