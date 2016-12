El senador Fernando Lugo asegura que no está haciendo una campaña electoral engañosa; sin embargo, hoy se reunirá con varios líderes del Frente Guasu y del PLRA en Ciudad del Este. En su primer encuentro en la sede de la Multisectorial de Alto Paraná, Fernando Lugo dijo que las organizaciones multisectoriales deben convertirse en un proyecto político para tener más fuerza y plantear un proyecto de gobierno, informó Mariana Ladaga. El senador agregó que la campaña "Lugo 2018" no significa que se candidate para las presidenciales y bromeó "por el día de los inocentes" diciendo que podría tratarse de que "Lugo se case en el 2018". Puso principal énfasis en que no hace campaña engañosa, pero que supuestamente el pueblo le pide su postulación para las presidenciales. En otro momento, manifestó que no está a favor de la enmienda constitucional y que en todo caso ve como candidato potable a Aníbal Carrillo Iramain, quien ya se había candidatado a presidente en las elecciones anteriores. La agenda de Lugo en Alto Paraná prosigue con otra reunión a las 10:00, luego a las 14:00 y la última a las 18:00. En estos encuentros se anuncia que compartirá con líderes del Frente Guasu y con políticos del Partido Liberal Radical Auténtico. Fuente: ABC Color