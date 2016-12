El Ministerio de Salud experimenta un serio problema con la falta de sangre, motivo por el cual hace un llamado a la ciudadanía para acudir a donar y restablecer la existencia. “Ayer habíamos amanecido con muy poca cantidad de sangre. En el día a día hay necesidades. Necesitamos estar abastecidos”, dijo a ABC Cardinal la Dra. Amanda Molas, del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Dijo que por ello recurren a la ciudadanía para que se acerque a donar, por la alarmante falta de donantes. “Todos los días existe una necesidad. La sangre es el cimiento de la medicina, nada se puede hacer sin sangre: no se puede tratar el cáncer, no podés entrar a cirugía, no podes tratar accidentados”. Refirió que los donantes se deben acercar a a los servicios y someterse a la entrevista para despejar las dudas, ya que existen numerosas cuestiones en torno a la hepatitis y a los tatuados, que sí pueden ser donantes. En el primer caso, se debe haber padecido la enfermedad antes de los 12 años; en el segundo, tras el procedimiento debe haber transcurrido un año para donar. Fuente: ABC Color