Aún no se tienen cifras de extranjeros que visitan nuestro país para participar del Dakar, pero desde Migraciones informaron que hay mil periodistas que cubrirán el evento. Ayer arribó un vuelo con más de 260 personas y hoy se espera otro similar. Ayer comenzaron a ingresar de forma masiva por aire y tierra personas que participarán del Rally Dakar 2017, según informó el director de Migraciones, Jorge Kronawetter. “Todavía no hay cifra cerrada porque seguirán ingresando en estos días. Ayer llegó un vuelo de Iberia, con más de 260 personas, entre pilotos y todo el equipo técnico de los deportistas, además de periodistas y fotógrafos. Hoy tendremos otro arribo similar”, declaró. Hay alrededor de 1.000 periodistas acreditados para cubrir el evento deportivo, pero no se maneja cuántos de ellos son extranjeros. "Es impresionante la magnitud de los equipos que van llegando, no son comunes en nuestro país", agregó. El director también señaló que están trabajando intensamente en las zonas fronterizas y presurando los controles para evitar aglomeraciones. “Estamos trabajando intensamente por el movimiento que hay este año. Tenemos un movimiento récord en cantidad de ingresos, mayormente desde el lado argentino”, precisó. ALREDEDOR DE 6.000 ESTUDIANTES EXTRANJEROS Por otra parte, en Migraciones tienen registradas a entre 5.000 y 6.000 personas extranjeras que ingresan a nuestro país estudiar, mediante residencia temporaria obtenida por ser parte del Mercosur, según informó Kronawetter. La mayoría de ellas provienen del Brasil y van a universidades de las zonas fronterizas. Fuente: ABC Color