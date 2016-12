Si bien se había anunciado ayer el cierre de la Costanera y otros puntos del microcentro por el Rally Dakar, estos se postergaron y entrarían a regir desde el viernes. El inspector Gustavo Cardozo, jefe del Departamento de Operativo y Tránsito de la PMT, indicó que esta mañana mantendrá una reunión con la escolta presidencial a fin de definir los últimos detalles para el operativo Rally Dakar y la visita del presidente de Bolivia, Evo Morales. Si bien el bloqueo de la Costanera ya estaba previsto para ayer, esta mañana seguía abierta para el tránsito vehicular. Cabe destacar que gran parte del parque automotor que estará en competencia aún no se instaló en la Costanera. No obstante, el bloqueo del tránsito por la avenida que bordea la bahía se debe realizar mañana indefectiblemente, pese a que el horario aún no está definido. Inicialmente se estima que sería desde las 6:00, ya que a partir del mediodía del viernes se prevé que se abra el acceso al público para apreciar las máquinas. De esta manera, se estima que la Costanera estará cerrada desde el 30 del corriente al 2 de enero, fecha en que abandonan la zona para una siguiente etapa en Atyra. Algo que sí ya está definido es que el sábado se bloqueará el tránsito en el microcentro a partir del mediodía sobre la calle El Paraguayo Independiente desde Montevideo hasta Yegros y todas sus paralelas. Presidente Franco quedará habilitada para que circulen vehículos livianos, mientras que los colectivos que circulan por esa calle ya serán desviados en Mariscal Estigarribia y Tacuary hacia Azara. Otro bloqueo que se definirá más adelante, según la necesidad, será en Chile y Presidente Franco, ya que está previsto que algunas actividades se desarrollen en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. También en la fecha se debería producir el traslado de los vehículos desde la zona de la Aviación en Luque hasta la Costanera, siendo principalmente afectado el tráfico en la Avda. Ñu Guasu, Ruta Transchaco, Primer Presidente, Artigas y enlazando con la Costanera. Para esto no habrá bloqueos sino que los vehículos en competencia serán escoltados por la Policía Motorizada por el carril derecho y el tránsito de vehículos comunes también estará permitido. Fuente: ABC color