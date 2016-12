Un taxista que fue víctima de dos asaltantes en Asunción anoche relató que los atacantes no superaban los 15 años. Intentaron robar su GPS, pero se resistió y terminó con cortes en la mano. Dionisio Gaete fue atacado anoche por dos presuntos asaltantes sobre la calle Paraguarí de Asunción, cerca de la ex comisaría 5ª. Según relató el taxista, recibió el pedido de recoger a un cliente y cuando llegó al lugar se percató de que la zona era muy oscura. “Al acercarme ya vi en la esquina a dos muchachitos que no superaban los 15 años; después que paré para ver si encontraba al cliente, se asoman y preguntan qué buscaba. Ahí me di cuenta de sus intenciones”, contó. Uno de los presuntos delincuentes metió la mano en el vehículo e intentó tomar el GPS, momento en el cual comenzó un forcejeo entre la víctima y el agresor. “Le atajé y ahí él saca su cuchillo y empieza a amagarme. Yo no veía nada y mi vehículo paró. No podía moverme ni tampoco bajar porque estaba cerrado todo”, prosiguió. Durante esa lucha, don Dionisio recibió varios cortes en la mano, puesto que sujetaba el cuchillo para evitar que lo hiriera en otras zonas. Cuando por fin consiguió que arranque el móvil, el taxista se escapó y manejó con una mano hasta el Hospital del Trauma, donde fue atendido antes de realizar su denuncia. Fuente: ABC Color