No hay que esconderse del sol, pero sí cuidarse de él, sobre todo en verano, cuando la intensidad del astro rey puede causar daños a la piel si no se siguen las medidas preventivas, que cita un médico dermatólogo. “No hay que esconderse del sol. El sol para todos es beneficioso”, dijo el doctor Gabriel Ughelli, dermatólogo en el Hospital de Clínicas, pero agrega que sí deben tomarse medidas de prevención para evitar enfermedades que pueden ir desde insolación hasta cáncer de piel en sus distintos tipos. LAS MEDIDAS QUE RECOMIENDA EL MÉDICO SON: - Evitar exponerse al sol entre las 10:00 y las 14:00 porque en esos momentos la incidencia de los rayos ultravioletas en la Tierra es muy fuerte y puede causar daños graves, inmediatos o a largo plazo. - Usar filtros solares de factor 30 para arriba y aplicarlos de manera generosa (sin mezquinar) en las zonas del cuerpo expuestas al sol, cada dos horas o cada dos horas y media. - Evitar las ropas ceñidas. Usarlas holgadas y en colores claros, especialmente el verde, que, en el caso de la vestimenta, está comprobado que protege mejor que otros colores. - No usar bronceadores o aceleradores, sino filtro de protección solar. El bronceado llegará solo que en más tiempo. - Tomar mucho líquido para mantenerse hidratado y llevar en la medida de lo posible una vida sana. - Está absolutamente prohibido exponer a los chicos menores de dos años al sol. Es importante que los padres tomen conciencia de ello. Lo que hacen los rayos ultravioletas es transmitir radiación electromagnética a la piel, órgano que va acumulando esa radiación desde que se nace. Por eso, no protegerse diariamente, sobre todo si por trabajo o recreación y se está directamente expuesto al sol, puede derivar en problemas graves como el cáncer de piel. “Es muy necesario (el uso de filtros solares) porque la piel necesita una protección ante los rayos ultravioletas que en sus tipos A, B y C son dañinos a la larga por acumulación en la piel. Entonces es muy importante ese tipo de crema, muchos preguntan: ‘¿Puedo usar bronceadores, aceleradores?’ Está proscrito, está en desuso, no se deberían usar y algunos países ya lo prohíben. Son las cremas o filtros de protección solar los que ayudan y también van a tomar un tono agradable, van a tener el bronceado pero se va a demorar más”, explicó el especialista. Ughelli hizo bastante hincapié en no exponer a los niños menores de dos años al sol y también advirtió que deberían estar prohibidas las camas y duchas solares. Fuente: ABC Color.