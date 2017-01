El intendente liberal de Mbocayaty del Yhaguy, Cordillera, Jacinto González, y una decena de personas agredieron a un grupo de ediles que se manifestaron en su contra, colgando pasacalles por incumplimiento de las ordenanzas municipales. “Las ordenanzas, resoluciones emanadas por la Junta Municipal se deben cumplir. Basta de prepotencia. Ladrón” rezaba uno de los pasacalles. Karina Paniagua, concejala de Mbocayaty, relató que hay mucha molestia contra el manejo de la Intendencia, ya que González “no respeta las ordenanzas emitidas por la Junta Municipal”. La última ordenanza tiene que ver con la conformación de la comisión de la organización de la fiesta patronal de la ciudad. “Él y su hermano manejan la comisión y desde la Junta quisimos que haya participación de la ciudadanía y dispusimos una organización democrática donde se pueda elegir al presidente y demás miembros ”, precisó. Indicó que la fiesta patronal ya se realizó ayer de manera pacífica y que la misma deja mucho dinero para la ciudad, aproximadamente, unos G. 280 millones. “Por eso propusimos que haya transparencia en el manejo de los fondos”, destacó. Precisó que el 60% de lo recaudado suele quedarse para la iglesia, 30% para el centro de salud local y un porcentaje también queda para la asociación de jinetes. “Fui agredido por una de las personas que acompañó al intendente”, destacó el concejal Francisco Guillén, quien tuvo un corte que precisó de dos puntos. Además denunció ca Rodolfo Britos Ramírez, a quien identificó como el agresor. Dijo que durante la pelea, cuatro policías observaban lo que hacían los agresores y que no hicieron nada para frenarlos. Destacó que hubo mucha desorganización en la fiesta patronal y que hay una guerra entre los concejales y el intendente. También cuestionó al párroco, Miguel Mendoza, ya que hizo caso omiso a la disposición de los concejales mediante una ordenanza, y nunca accedió a reunirse con los ediles para hablar sobre el tema, Agregó que entre 8 concejales ya aprobaron solicitar la intervención de la intendencia pero hasta ahora la Cámara Baja no trató el proyecto. El intendente es llanista y la mayor parte de los liberales responden el liderazgo de Salyn Buzarquis. Indicó que ni siquiera pueden reunirse en la sala de sesiones ya que el intendente clausuró todas las puertas y cambió las cerraduras. El caso está denunciado ante la Fiscalía, y los ediles esperan que se impute al intendente. No descartan realizar la denuncia ante el Tribunal de Conducta del PLRA, contra González. Fuente: Ultima Hora