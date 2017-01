La posibilidad latente de una sesión extraordinaria de Diputados para tratar la enmienda que permita la reelección presidencial pone en jaque las tranquilas vacaciones de parlamentarios y otros políticos. Ello debido al clima político caldeado que caracterizó a los últimos días de diciembre y que se extenderá en los primeros meses del presente año, con el tema central de la enmienda de la Constitución, que permitiría la reelección presidencial. La enmienda, pretendida por el oficialismo colorado para darle un nuevo mandato a Horacio Cartes, y alentada también por los seguidores del ex presidente Fernando Lugo, pone en jaque tanto a promotores como a detractores, ante la "amenaza" de la inmimente presentación de un nuevo proyecto para lograr el rekutu. De esta manera, aunque algunos diputados y senadores vacacionen en el exterior están con las maletas hechas para retornar presurosos al país en caso de que se llame a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto que tienen los colorados. El proyecto está listo y los oficialistas solo esperan reunir los números necesarios en el Senado para poder iniciar su estudio en Diputados y dar vía libre a una nueva postulación de Cartes. Así señaló el titular de Diputados, Hugo Velázquez, en la cena de fin de año de los presidentes de seccionales de Central, con la presencia del presidente Cartes. Velázquez señaló que el mandatario está expectante de la enmienda, ya que si se extingue el actual impedimento constitucional "está dispuesto a aceptar una nueva candidatura", indicó al ser consultado cómo tomó el presidente el apoyo expresado por los seccionaleros. Sin embargo, hasta ahora el oficialismo no logró vencer el bastión de la Cámara Alta, donde en agosto pasado ya enviaron al archivo un proyecto de enmienda para la reelección presidencial. Precisamente esa es la cámara del Congreso que más enfrentamientos tuvo con el presidente Cartes en los tres años del presente mandato. Los candidatos. Los principales interesados en que se dé o no la reelección también están expectantes. El presidente Cartes no irá de vacaciones al exterior y se limitará a descansar en su estancia del Chaco, según adelantaron gente de su entorno. Por su parte, el senador Lugo se encuentra en Encarnación, en casa de sus parientes. El líder de la disidencia colorada, Mario Abdo Benítez, está en Punta del Este, junto al senador Enrique Bacchetta. Permanecerá en Uruguay hasta el 20 del presente mes. Por su parte, Efraín Alegre, titular del PLRA, y principal detractor de la reelección, viajó a Córdoba, Argentina, por unos días. Fuente: Ultima Hora