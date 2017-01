La Dirección Nacional de Aduanas cerró 2016 con déficit del 0,07%, según el registro de la propia entidad. La diferencia negativa con 2015 es de poco más de US$ 1.000.000. Aduanas cerró 2016 con una recaudación de G. 8.113.237.170.321 (unos US$ 1.394.833.994), según el registro en línea de la DNA. El año pasado, la recaudación fue de G. 8.119.463.340.050. La diferencia negativa es de G. 6.226.169.729 (unos US$ 1.073.000). Esto representa el 0,07% del total en comparación al año pasado. El año de Aduanas estuvo marcado por el nombramiento en noviembre pasado de Ernaldo Cardozo Benítez, cuestionado administrador, presidente de la seccional 42 y sindicalista de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) como nuevo titular de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA). Durante las semanas previas a la convención colorada del 29 de octubre último, donde se votó por insistir en la reelección presidencial, Cardozo fungió de vocero, coordinador y enlace entre los leales al jefe de Estado, Horacio Cartes. Asistía a diario a Mburuvicha Róga durante las semanas previas a la asamblea colorada, acompañando y llevando a seccionaleros que iban munidos de sus respectivas carpetas de pedidos. El presidente Horacio Cartes había ordenado al director de Aduanas, Nelson Valiente, que mejore las recaudaciones, algo que el funcionario no pudo hacer. Fuente: ABC Color