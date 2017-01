El presidente Horacio Cartes realizó una nueva “escapada” de la prensa y realizó una visita “sorpresa” al local del Comité Olímpico Paraguayo. Este tipo de salidas son cada vez más comunes para el mandatario.

En esta ocasión, el mandatario salió de Mburuvicha Róga cerca de las 10:00 a bordo del helicóptero presidencial y realizó una visita de alrededor de una hora al local del Comité Olímpico Paraguayo, ubicado en Luque, zona de la Avda. Ñu Guasu, lugar al que no permitieron el acceso de la prensa. Desde fuera de las intalaciones se pudo apreciar que visitó algunas obras del llamado "Parque Olímpico". Según las imágenes captadas por el reportero gráfico Jorge Cañete, Cartes estuvo acompañado del ministro del Interior, Tadeo Rojas; del secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira; del senador Gustavo “Pipo” Alfonso y de su asesor Darío Filártiga, entre otros. Para Cartes son cada vez más comunes este tipo de salidas “sorpresa”, donde, sin embargo, siempre lo aguarda un equipo de publicidad para luego promover estas visitas “espontáneas” en spots propagandísticos pero sin los cuestionamientos de la prensa. La semana pasada, el mandatario realizó una visita similar a las obras del Instituto de Previsión Social, con el fin de “apurar” los trabajos en la Clínica Ingavi y anteriormente hizo lo mismo en la construcción del barrio San Francisco, ex RC4. Cartes, que no es muy dado a realizar declaraciones a la prensa, constantemente se maneja con mensajes grabados y posteriormente emitidos por el canal público y los demás de aire. Ayer dio unas breves declaraciones junto en su par boliviano, Evo Morales, durante su visita oficial a nuestro país, pero no se admitieron preguntas. Fuente: ABC color.