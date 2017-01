Una fiscala levantó la aprehensión de 12 personas que fueron detenidas ayer en la localidad de Guahory, en Caaguazú. La Policía acusa a los campesinos de haber iniciado las agresiones en el sitio. La fiscala María Angélica Insaurralde conversó este miércoles con radio ABC Cardinal sobre la situación que se generó ayer en la colonia Guahory, en Caaguazú. Allí, campesinos y policías volvieron a pelear por unas tierras que el Estado asegura son privadas. La Policía afirmó que fueron los campesinos quienes iniciaron las agresiones y los labriegos dicen lo contrario. Lo cierto es que fueron heridas 20 personas, entre ellas siete policías.Doce personas, entre ellas tres adolescentes, fueron detenidas tras los hechos. El caso no fue de desalojo, sino de protección de una propiedad privada, según la Policía. Las tierras que los agentes resguardan fueron alguna vez ocupadas por los campesinos hasta finales del año pasado. Desde entonces, los colonos brasileños, quienes son reconocidos como dueños de los terrenos, mantienen una constante disputa en el sitio con los campesinos. La fiscala Insaurralde informó este miércoles que anoche, cerca de las 22:00, ordenó el levantamiento de la aprehensión de los detenidos. Entre los motivos citó que el parte policial sobre el caso era muy escueto. Agregó que los abogados de los dueños de las tierras pidieron a la Policía una ampliación de las acusaciones, pero que aún no determinó cómo continuará el caso. “A eso de las 16:00 (del martes) me llegó la información con los aprehendidos. No consideraba mantenerlos recluidos, levanté la detención de todos ellos”. manifestó la agente del Ministerio Público. POLICÍA ADUCE CUESTIÓN POLÍTICA Antolín Gómez, jefe de Policía de Caaguazú, culpó a los campesinos del hecho también en conversación con radio ABC Cardinal. “Dañaron los tractores con esas balitas, tenían bombas molotov”, dijo. Gómez aseguró que el hecho se trata de una cuestión política en el sentido de que los campesinos son instigados por operadores políticos. “Son personas que les pueden dar votos. Le mienten a la gente. Este es un problema de nunca acabar. Se discute en el ámbito judicial, el mecanismo judicial actúa pero salimos con otras cuestiones. Nosotros, en ningún momento, usamos armas letales. Se usó balines de goma. Hubo siete policías lesionados”, comentó. Finalmente, negó que los policías que intervinieron hayan robado pertenencias a los campesinos. “Desmiento categóricamente, es más para distraer del verdadero accionar”, concluyó. Fuente: ABC Color