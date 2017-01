El Ministerio del Trabajo recibió 13 denuncias de trabajadores que no cobraron sus respectivos aguinaldos. Las empresas involucradas tienen tiempo hasta este mes para cumplir con esta obligación legal. Adolfo López, director de Mediación de Conflicto del Ministerio del Trabajo, reveló que en esta división recibieron 13 denuncias por falta de pago de aguinaldo, informa Última Hora. El aguinaldo es una remuneración anual complementaria al salario, que equivale a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año calendario en todo concepto (hablamos de salario, horas extraordinarias, comisiones, y hasta otros ingresos). El sueldo extra debe abonarse antes del 31 de diciembre o en el momento en que termine la relación laboral, en cuyo caso se realiza el cálculo proporcional al tiempo trabajado. En el Ministerio del Trabajo, luego de recibir la denuncia envían dos notificaciones a la empresa para que el empleador se presente en la mesa de mediación para explicar por qué no realizó el pago del aguinaldo antes del 31 de diciembre. En caso de que el empleador no aparezca se labra un acta de incomparecencia donde se deja constancia del reclamo y trámite realizado por el trabajador y esta acta sirve como cabeza de proceso para una de acción judicial. Si no existe el pago, pese a que el empleador ya fuera notificado, se manda esa solicitud a la Dirección de Inspección para que se realice una verificación en la empresa, donde revisa la situación laboral de los demás trabajadores de la empresa. Las firmas que no realizaron el pago del decimotercer salario se exponen a multas que van desde 10 jornales mínimos (G. 750.000) a 30 (G. 2.250.000) por trabajador. López, si bien no pudo dar el nombre de las firmas que fueron denunciadas, dijo que son en su mayoría empresas de transporte público, metalúrgicas y comercios en general. Fuente: Paraguay.com