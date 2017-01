El propio titular de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo, y su colega Jorge Ávalos acercaron denuncias de supuestas irregularidades en torno a mejoras del Aeropuerto. Dijeron que el contralor tomará cartas en el asunto. El propio titular de la Comisión Permanente del Congreso encabezó la comitiva que llevó el documento hasta la sede de la Contraloría, acompañado de su colega, el diputado Jorge Ávalos. Tras la reunión, Oviedo mencionó que García se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero que no se estableció ningún plazo para una eventual intervención. "Confiamos en que la Contraloría va a hacer un estudio minucioso y profundo a esa situación, teniendo en cuenta que estábamos hablando de montos demasiado grandes, que pueden ser de beneficio para el pueblo paraguayo", indicó Oviedo, quien está en filas de la disidencia colorada. A grandes rasgos, mencionó algunos puntos de un resumen que fue entregado al propio contralor en torno a irregularidades de la empresa Sacyr, que es la potencial ganadora de la licitación. El proceso sigue en evaluación de ofertas. "La empresa que sigue en curso y es potencial ganadora no podía haber participado nunca de esta licitación. Tuvieron un problema en uno de sus aeropuertos en España, y tuvieron una multa de USD 7 millones", cuestionó. Remarcó que dentro del pliego de bases y condiciones, ningún oferente podía presentarse con estos antecedentes. "Otro de los temas es que ellos argumentaban que no tenían participación y no eran subsidiarios de la empresa que tuvo ese problema. Con antecedentes se ha certificado que así lo fue", indicó. Como otra irregularidad, mencionó que la asesoría jurídica de la firma Vinci, otra de las oferentes, estaba relacionada con el jefe de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Esteban Sarubbi Lutz. "Hubo varias irregularidades en el proceso de licitación. Amerita una revisión y por lo menos tratar de que salga la mejor oferta para el pueblo paraguayo. No existen muchas dificultades para la otra empresa que fue descalificada, pero presentó mejor oferta extraoficialmente", consideró. En cuanto al contralor, señaló que se comprometió a interiorizarse del tema y que pedirá datos al MOPC. Consultado sobre los motivos por los que presentaba esa denuncia, alegó que una de las funciones de la Comisión Permanente y también como parlamentario es velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Manifestó que recibieron denuncias sobre las obras, y que la intervención de los legisladores es más que necesaria, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales. "No se estableció ningún plazo. Van a tomarse el tiempo necesario para sacar algo que corresponde", concluyó en torno a la respuesta por parte del contralor general. Además de Oviedo y Ávalos, también firmaron la denuncia los senadores Arnoldo Wiens, de la disidencia colorada, y los liberales Luis Alberto Wagner y Carlos Amarilla. Fuente: Ultima hora