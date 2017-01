Un gran número de lectores manifestó su indignación por la recolección de firmas de funcionarios públicos que apoyan el proyecto de reelección vía enmienda. ¿Qué opinaron? “Hay mucha demanda de planillas. Se está trabajando con mucho entusiasmo”, declaró el asesor político de Horacio Cartes, quien aseguró que ya tienen más de 200.000 firmas proreelección. En las redes no tardaron en emitir su opinión en contra de cualquier violación de la Constitución Nacional. El ciudadano Miguel Antonio Cabañas opinó que “falta mucho todavía para que lleguen, somos 7 millones y además los que firmaron los hicieron para seguir en sus puestos de trabajo o por temor... En las urnas Cartes se llevará la peor de las derrotas de toda la historia de la ANR”. Por su parte, Javier Gutiérrez Ramírez comentó que “si hasta afiliados 'mau' existen, poca cosa es completar un listado de funcionarios y poner cualquier firma, si aquí nadie controla eso cuando hay fuertes intereses políticos de grupos poderosos”. El usuario Marcelo Fdez Galarza se cuestionó: “¿Y que tal si se sale con planillas a hacer firmar al verdadero pueblo que está cansado de esta gente que solo busca llenar más sus bolsillos con el dinero las personas trabajadoras?”. Mientras que la ciudadana, Ninfa M. Duarte indicó que “Cartes es un caradura que se atreve hablar de reelección donde muchos paraguayos que sufren de hambre e inseguridad”. Gustavo Borjas criticó que “van a llegar a 300 mil, pero con autenticación de firma y dignidad no llegan ni a 10... Contra los corruptos, el narcotráfico, el sicariato y la violencia no se puede pelear”. El internauta Joaquín Domínguez sostuvo que “pueden tener hasta un millón de firmas también, pero con la Constitución Nacional se tiene que cumplir”. Gustavo González lamentó que “la mayoría firmen obligados, al no querer perder sus puestos laborales”. Finalmente, Enrique Raúl González Enciso reclamó que “los votos en las elecciones es lo que sirve, el pueblo decide”.´ Fuente: ABC color.