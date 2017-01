Como cada año, en las calles del Mercado 4 quedaron toneladas de basuras luego de la noche previa a los Reyes Magos. Funcionarios de la Municipalidad de Asunción entregaron bolsas ayer para el intento de crear consciencia no funcionó. Cientos de cajas, bolsas y todo tipo de basuras tiradas en las calles y el paseo central forman parte del paisaje matutino de el Mercado 4, luego de las compras masivas por los Reyes Magos. Desde tempranas horas, personal de la Municipalidad de Asunción se encuentra trabajando intensamente en la recolección de basuras en la zona. Rodrigo Velázquez, de la Dirección de Servicios Urbanos, lamentó la inconsciencia por parte de los ciudadanos que hicieron sus compras por los Reyes Magos y dejaron sus basuras esparcidas, además de los propios vendedores que no se molestaron en retirar los envoltorios o cajas que utilizaron. “Si no poníamos basureros iba a ser peor. Hace falta mayor consciencia, que los ciudadanos aprendan a utilizarlos basureros y si no tienen uno cerca, que lo guarden y lleven hasta que encuentren uno”, manifestó Velázquez en contacto con ABC Cardinal. Los funcionarios esperan terminar las limpiezas en la zona alrededor de las nueve de la mañana. Servicios Urbanos cuenta con alrededor de 1750 funcionarios evocados a las limpiezas y recolección de basuras en la cuidad de Asunción. Haciendo una comparación con Atyra, donde solo tienen 10 personales que realizan ese trabajo pero es la localidad más limpia, Velazquez señaló que lo que falta a la capital para llegar a ello es que los asuncenos y visitantes le tengan más cariño a la ciudad. “Este año estaremos abocados en campañas mucho más agresivas y también trabajamos en multas. Esperemos poder disminuir al menos un 20% la cantidad de basuras en las calles asuncenas”, agregó. Mango Móvil: casi 600.000 kilos en 15 días Según el último conteo, ya se ha juntado 590 mil kilos de mangos en los primeros 15 días que lleva funcionando. “Esos casi 600 mil kilos equivalen a 120 viajes de compactadores llenos. Estamos muy contectos con el éxito que está teniendo el Mango Móvil”, señaló al respecto el director de Servicios Urbanos. Con este servicio diferenciado se contribuyó a que disminuyan los problemas en la recolección de basuras domiciliarias, puesto que los magos dañan los vehículos y al mezclarlos con otros desechos se generan varios inconvenientes, según señaló Velazquez. Los vehículos descargan las frutas en un sitio preparado exclusivamente para ellas en el Vertedero Cateura. Fuente: ABC Color