El Gobierno Nacional realiza su censo de adultos mayores que están en pobreza, de modo a incluirlos en la lista de beneficiados con las pensiones estatales que llegan a los 490.000 guaraníes de forma mensual. José Molinas, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), indicó a la 650 AM que están realizando un censo, a partir de la nómina conformada por los adultos mayores que solicitaron la pensión a través de su inscripción en sus respectivos municipios. Los interesados deben aguardar en sus domicilios la visita de los censistas. El mismo es totalmente gratuito y no implica costo para los adultos mayores y sus familiares censados. El Secretario de Estado explicó que los trabajos iniciaron en septiembre del año pasado y que llevan procesadas 12.000 visitas y que esperan llegar a 100.000 a fin de este año. Molinas explicó que actualmente 148.000 adultos reciben la pensión, a cada uno le corresponde la suma de 490.000 guaraníes que es entregada de forma mensual. La idea es extender la lista de beneficiados, por lo que se realiza esta ficha social. Durante las vistas, los fiscalizadores observan las condiciones de vida, los ingresos, y otros aspectos de los solicitantes. Después se realiza un análisis de consistencia y se determina el grado de elegibilidad. Los requisitos son tener la nacionalidad paraguaya, ser mayor de 65 años, estar en condición de pobreza y no recibir otras fuentes de transferencia del Estado, como subsidios o pensiones. Al consultársele sobre cuántos serán elegidos, Molinas respondió que la selección será de forma gradual y dependerá de cada situación para incluirlos en la lista de pensionados. A partir del jueves 12 de enero seguirá la realización del censo. Al nuevo cronograma se suman dos nuevos municipios de Central que son Lambaré y Ñemby, y ocho distritos de Concepción que son San Lázaro (Vallemí), San Carlos del Apa, Loreto, Belén, Yvy Yaú, Sargento Félix López, Paso Barreto, y San Alfredo. En el sitio web de Hacienda se encuentra disponible el listado de beneficiarios incorporados al mencionado programa. Fuente: Hoy.com.py