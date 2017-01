El canciller Eladio Loizaga dijo, con tono sarcástico, que llevará las planillas pro reelección para que las firmara el papa Francisco. La frase desató todo tipo de comentarios en las redes sociales. “Voy a llevar la planilla para que firme el papa Francisco”, afirmó Loizaga en tono de broma, mientras se encontraba aún en la sala de prensa, haciendo referencia a las planillas que el oficialismo distribuyó para recolectar firmas e impulsar la reelección por la vía de la enmienda. Los ciudadanos no tardaron en expresarse en las redes sobre la frase poco feliz del ministro. El lector Daniel Gómez opinó que “no es mala idea, después el Papa le dirá en su cara: '¡Qué mentiroso que sos!', recordando lo que dijo cuando estuvo por el país”. Por su parte, Arnaldo Gaona indicó que “lo que cree es que Francisco va a firmar, pero por el juicio político”. Lourdes Bobadilla expuso que “todo el entorno del presidente Cartes es una burla.... La justicia divina existe, pero indefectiblemente llega”. El lector Joselo González comentó: “Y sí, está bien, es coherente. Hace rato ya declararon el país en JODA, así que es consecuente en su hechos y en sus palabras. Ésto ya se volvió un circo” (sic). Miguel Antonio Cabañas reclamó que “es una falta de respeto expresarse así por el Sumo Pontífice, no soy católico pero es un desatino del canciller bajar a ese nivel por la política”. El ciudadano Juan Bogado Rodríguez supone que “una personalidad mundial como Francisco seguro no pertenece a un sector tan desprestigiado y desvergonzado como lo es el político”. Carlos Alfredo Amarilla expresó que “pueden seguir riéndose, pero ya llegará el momento en que el pueblo tendrá el poder del voto y seremos nosotros los que vamos a decidir quién se queda y quien se va”. Finalmente, Martha Beatriz Villalba compartió que es “una total falta de respeto lo que dice”. Fuente: ABC color.