Agentes de la comisaría de Villa Elisa tuvieron que intervenir luego de una serpiente kurijú de casi tres metros fuera hallada en un patio baldío de esa ciudad. Los efectivos capturaron al reptil y lo llevaron hasta la sede policial. Una gran sorpresa se llevó Darío Núñez, el propietario de un terreno baldío ubicado en el barrio Sol de América de la ciudad de Villa Elisa, cuando entre la tarde y la noche del miércoles realizaba trabajos de limpieza en el predio. Escondida entre las malezas se encontraba una serpiente de casi tres metros de largo, relató en la mañana de este jueves el subcomisario Misel Aguilera, subjeje de la comisaría de Villa Elisa. “Se percataron al realizar la limpieza. Era una serpiente kurijú de unos tres metros”, indicó el jefe policial al programa La Primera Mañana de ABC Cardinal. Aguilera relató que quienes realizaban los trabajos de limpieza quedaron asustados y hasta pesaron en la posibilidad de matar al reptil, pero optaron por llamar a la comisaría local, desde donde enviaron al subjefe y a tres efectivos más. “La metimos en una bolsa arpillera y la trasladamos hasta la comisaría”, indicó Aguilera. El subjefe de la comisaría de Villa Elisa indicó que dentro de su preparación se tiene en cuenta situaciones de este tipo, puesto que deben tener al menos conocimientos teóricos para cualquier tipo de eventualidades. El efectivo relató que gente del zoológico de Asunción se comunicó con ellos para retirar el animal pero como no acudieron decidieron que liberarán al reptil en su hábitat natural, en las zonas ribereñas del río Paraguay. “Desde que me encuentro trabajando en la zona es la primera vez que pasa algo así”, indicó. Aguilera indicó que el animal no era muy pesado, pero que tiene una longitud considerable. “La especie se puede desarrollar hasta los tres o cuatro metros, el diámetro lo que adquiere mucho volumen. Creo que sería una serpiente aún en crecimiento”, aseveró. “No es venenosa pero es más peligrosa que esas, porque si se encuentra con una criatura o un animal podría ser peligrosa. Encima una persona sola no va a poder con ese animal”, acotó. Terminó recordando a la ciudadanía la importancia de la limpieza de los patios baldíos, porque la acumulación posibilidad la presencia de este tipo de reptiles y otras alimañas. Fuente: ABC Color