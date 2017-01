La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) determinó que el Shopping Pinedo debe entregar la camioneta sorteada al ganador luego de la polémica que se generó días atrás. El centro comercial había decidido no entregar el vehículo sorteado a Juan José Rivas porque el mismo trabaja en un local de una cooperativa dentro del shopping alegando que se violaba el punto 12 de la cláusula que dice que los personales del Pinedo Shopping no podrán participar. Sin embargo, Conajzar consideró que Rivas "no se encuentra dentro de las limitaciones previstas en la Cláusula 12º del Reglamento del Sorteo, la cual en caso de duda, debe ser interpretada a favor de éste, por tanto, corresponde la entrega del premio al mismo (Rivas)" Además determinó que no se debe anular el cupón del afectado ni realizar otro sorteo. Desde una cuenta de Facebook, de un familiar suyo, Rivas, quien no cuenta con su propio perfil, agradeció a todos los que le apoyaron en este tema. Destacó que con la resolución de Conajzar "en Paraguay sí se puede". “Creo que esto demuestra que cuando el pueblo apoya y reclama ante una injusticia se puede", expresó. Fuente: Paraguay.com