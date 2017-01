Si bien el Zika se propaga entre personas a través de la picadura del Aedes Aegypti, el feto de una mujer embarazada es el que tiene mayor riesgo de contraer el virus y sufrir complicaciones. Salud pública insta a las gestantes a cuidarse mucho más. Si una mujer embarazada llega a ser infectada por el virus del Zika, lo puede pasar con facilidad al feto. Entre las consecuencias más graves del contagio del virus del zika, es que está vinculado a casos de microcefalia, un defecto congénito grave en el cual el bebé nace con un cerebro más pequeño de lo normal. Esta enfermedad puede ocasionar problemas médicos y deficiencias en el desarrollo. Es por este motivo que las mujeres embarazadas deben cuidarse aún más de lo normal de la picadura de zankudos, que son los responsables de propagar el virus entre las personas. Desde el Ministerio de Salud Pública, instan principalmente a quienes saldrán de vacaciones, a cumplir a utilizar repelente y prevenir la picadura de mosquitos. Las precauciones se deben duplicar si va a viajar a zonas donde existe circulación de la enfermedad, y triplicar si en la familia hay mujeres en estado de gestación. Tenga en cuenta que la enfermedad puede ser asintomática en muchos casos. No debe pensar solo en usted, sino en sus hijos, pues es una patología que tiene la característica de dañar a las generaciones futuras. La ciencia aún no ha entendido completamente cómo es que el zika afecta a las mujeres embarazadas. Investigadores del mundo continúan trabajando para entender más sobre el comportamiento de la enfermedad. Preste atención a estas recomendaciones que debe seguir con su pareja si están esperando un hijo. -Revise las recomendaciones de viaje emitidas por el Ministerio de Salud, e infórmese sobre los destinos que eligió para vacacionar. Si está embarazada, trate de evitar viajar a países donde hay propagación del zika. -Antes de viajar, agende una consulta con su médico de cabecera, para que este le brinde información sobre la enfermedad, le recomiende buenos hábitos y lo prevenga de cualquier información que se requiera. -Evite las picaduras de mosquitos cubriéndose los brazos y las piernas . -Aún cuando se cubra los brazos y piernas, utilice repelentes de insectos. -Verifique que el producto repelente esté registrado en la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU (EPA). Solo estos son seguros para ser utilizados durante el embarazo. -No olvide que el virus del zika también se transmite a través del contacto sexual. Utilice siempre condones de látex, y asegúrese de colocarlos en la forma correcta. -Si la pareja masculina ha estado en un área de propagación del virus del zika, es mejor optar por la abstinencia sexual durante el embarazo. SÍNTOMAS Es fundamental resaltar que el zika en la mayoría de los casos puede ser asintomático. No obstante, los signos que presentan la mayoría de las personas infectadas son: -Fiebre. -Sarpullido. -Dolor en las articulaciones. -Ojos enrojecidos. Fuente: ABC color.