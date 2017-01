El asesor de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, subrayó que ellos no tienen atribuciones para controlar si las firmas corresponden realmente al solicitante. Solo se limitan a cotejar si los firmantes están empadronados para validar el pedido. Con bombos y platillos, líderes del Partido Colorado entregaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) carpetas con unas 360.000 firmas para solicitar una enmienda constitucional que permita establecer la figura de la reelección presidencial. Al respecto, Luis Alberto Mauro explicó a radio ABC Cardinal que la institución ahora cotejará si cada una de las personas que firmaron la planilla figuran en el padrón electoral, para así validar la intención de los colorados oficialistas de presentar un proyecto de enmienda para incluir la reelección en la Constitución, por la vía de la “iniciativa popular”. Añadió que en caso de encontrarse personas en la lista, que no estén empadronadas, los sacarán de la planilla y entregarán posteriormente al Partido Colorado para que el proyecto sea entregado en la Cámara de Senadores o Diputados. Consultado acerca de quién controla si las firmas de los solicitantes no fueron falsificadas, reconoció que el TSJE no tiene en sus facultades controlar las firmas. “El Partido Colorado, en la presentación de las planillas, nos dijeron que el partido alzará en la web todas las peticiones. Si alguien ve que está su nombre publicado y no firmó, tiene que hacer una denuncia penal”, indicó el asesor del TSJE. De esta manera, el oficialismo cartista avanza en su intento de forzar la Constitución Nacional para tratar de conseguir habilitar a Horacio Cartes como candidato de cara a las elecciones 2018. Con la recolección de firmas, el cartismo trata de darle un cariz “popular” al intento de atropello a la Carta Magna, aunque el número de firmantes representa apenas el 9% de los electos habilitados para formar parte de elecciones nacionales. Fuente: ABC color.