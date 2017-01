En el Instituto Libre de Altos Estudios se dio inicio, por tercer año consecutivo, a la primera jornada de UNIVERANO 2017, que tuvo como disertantes al Prof. Francisco “Naito” López y a Rodrigo Wiberlein. Los mismos desarrollaron durante la mañana de la primera, de las cuatro jornadas el concepto de como rescatar al “Paraguayo Katupyry” Con una gran cantidad de participantes y bajo la conducción del Dr. Benjamín Fernandez Bogado, se tocaron temas como la necesidad de identificar el objetivo que tenemos como individuos y luego plantearnos como comunidad cual es el objetivo país que queremos para progresar teniendo en cuanta que las tecnologías de los tiempos que vivimos, no están lejos de nosotros, sino ya contamos con ellas como herramientas que ayudaran nuestro progreso. El Dr. Benjamín Fernandez Bogado, planteo una introducción sobre la matriz cultural del paraguayo y como hemos olvidado lo creativo que somos en muchas áreas y que esa creatividad nos ha vuelto muy valorados en países extranjeros, pero que no logramos instalar eso dentro de nuestras fronteras. Por su parte el Prof. Franciso “Naito” Lopez desarrollo la idea principal del autoconocimiento para lograr identificar qué clase de persona somos y que dentro de cada ser humano existe el katupyry pero con características muy propias que solo conociéndose uno mismo, puede explicar sus potencialidades. Por último, Rodrigo Weiberlein, nos brindó un pantallazo general sobre las últimas tendencias que trajo de la Universidad de la Singularidad que es un proyecto de educación creado entre la NASA y Sylicom Valley. Nos habló sobre la realidad virtual y como el mundo que nos tocara vivir, no es tan dramático como nos pintan, si es que sabemos utilizar las tecnologías para el beneficio correcto de la humanidad. El próximo sábado 21 de enero, la segunda jornada, estará enmarcado en las tendencias de la gastronomía paraguaya con Arami O´hara e Ignacio Fontclara que nos hablaran sobre como la comida es un elemento aglutinador de lo económico, social y cultural de nuestro País y las nuevas estrategias para mejorar la marca gastronómica del Paraguay. Univerano es un proyecto innovador, ecológico y diferente que ha probado en la práctica ser una usina de ideas transformadoras en un tiempo estival dado para estos notables desafíos. En su tercer ciclo, enfatizará en ese perfil buscando estimular a los que están convencidos que su destino no pasa por el empleo público o privado, sino en la generación de empleos dentro de una pequeña o mediana empresa. El Paraguay requiere recuperar en ese esfuerzo su propia capacidad germinativa de oportunidades en democracia. Ese y no otro es el fin último de este sistema político que debe entusiasmar al país para buscar opciones y posibilidades nuevas. El éxito del mismo se ha manifestado en personas que han emprendido acciones propias en varios terrenos como ser la política, la economía, las artes y han hecho crecer la sociedad en sus diferentes espacios, refirió el Coordinador General de proyecto, el Abogado Juan Pablo Fernández Bogado. Para más información: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla o llamar al (0983) 997-308. En Facebook desde www.facebook.com/ILAEParaguay, es donde se podrá encontrar el formulario para quienes deseen inscribirse.