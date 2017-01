Desde este martes se prevé el cierre de manera parcial del carril de ingreso a Asunción por trabajos de la Essap. Esta es una zona de tránsito de por sí ya complicada, dado que se suman las obras del superviaducto. Los trabajos durarían dos meses. A los conductores que mañana quieran ingresar a Asunción por Aviadores, deben tener en cuenta que a partir de las 8:00 se prevé el inicio de obras de colocación de tubería secundaria para desagüe cloacal en dicha avenida. “Es el carril de entrada a Asunción y es media calzada, no va a ser un cierre completo”, indicó Óscar Méndez, gerente técnico de la Essap, aunque agregó que en otro momento, durante los 60 días que se prevé duren las obra, se podría proceder a un cierre total. En estos casos sugieren como una alternativa utilizar la calle Mayor Pino, que está a una cuadra de Madame Lynch. Los trabajos corresponden a la colocación de unos 1.400 metros de tubería de desagüe cloacal que se complementan con otros en la zona de San Martín y San Blas, algo con lo que se busca aliviar los sistemas colapsados en torno a la zona de hoteles de la intersección de Aviadores y Santa Teresa. Con los trabajos no se prevé que haya afectación del sistema de agua potable para los vecinos; no obstante, el hecho que las labores duren hasta marzo coincide con el retorno a clases y de las actividades a pleno en instituciones públicas, por lo que el tráfico posiblemente será mucho más complicado en esos días. Fuente: ABC color.