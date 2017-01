Cuando comenzamos a subir abruptamente de peso o tenemos dificultad para bajar el exceso en cierta etapa de la vida, directamente lo vinculamos a un mal funcionamiento del metabolismo. La actividad del metabolismo puede aumentar o disminuir de acuerdo a la calidad de vida. Por lo general, si el metabolismo sufre una desaceleración es debido a los malos hábitos: mala alimentación y una vida sedentaria. El metabolismo se enlentece cuando disminuimos o anulamos la práctica de actividad física e incrementamos el consumo de alimentos grasos y procesados, según declara la Lic. Claralina Mendoza, nutricionista y tecnóloga de alimentos del Ministerio de Salud Pública. Sostiene que la malnutrición y la vida inactiva no solo exponen a la persona a padecer sobrepeso u obesidad, sino también al riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, problemas cardiovasculares y la predisposición de contraer cáncer. Mendoza sostiene que mantener un peso adecuado pese a los años es posible, con un buen funcionamiento del sistema metabólico y la práctica de hábitos saludables. A continuación, la especialista en nutrición señala los pasos básicos que debes tener en cuenta para acelerar y mantener un buen funcionamiento del metabolismo, y de esta manera mejorar la calidad de vida. Tres pasos para acelerar tu metabolismo · Beber diariamente 3 litros de agua. Para hidratarte, elige agua en lugar de bebidas gaseosas y/o azucaradas. · Come 5 veces al día. Distribuye tu alimentación en cinco comidas sin saltarte ninguna de ellas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Prefiere alimentos frescos y naturales antes que los procesados. Evita aquellos grasientos o con alto contenido de sodio y azúcar. · Ejercítate al menos 30 minutos diarios. Practica deportes, haz caminatas, baila. La práctica de actividad física aporta salud y energía a tu vida. Aplica estos hábitos a tu rutina diaria y verás pronto los resultados. Fuente: Prensa Ministerio de Salud