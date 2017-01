Según Efraín Alegre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJ) prometió entregar las planillas con las firmas pro reelección este miércoles. Calificó además de “falsificatón” el hecho y criticó la falta de pronunciación de la Justicia Electoral. Esta mañana, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, informó que una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral prometió la entrega de las planillas de firmas a favor de la reelección vía enmienda constitucional mañana, miércoles, a las 8:00. Además, exigió al TSJE que se pronuncie con respecto a este tema; caso contrario, se convertirán en cómplices de una violación a la Constitución. “Esto es una farsa, un montaje, se debe llamar 'falsificatón'. Cuando el TSJE se niega a entregar las firmas se confirman mis sospechas. Tienen un papel de cómplice y encubridores serán si mañana no cumplen. Es una obligación que tienen con los ciudadanos. El tribunal debería pronunciarse ya, así como lo hizo con la supuesta campaña engañosa de Lugo”, cuestionó Alegre. Con respecto a la colecta de firmas para pedir el juicio político de Horacio Cartes, detalló que será por mal desempeño y tentativa de violación de la Constitución Nacional. “Estamos preparando todo, planeamos ofrecer al Congreso los primeros días de la sesión. Podemos llegar a tener dos millones de firmas; todos quieren el juicio político”, aseguró. Además, aseveró que intentan hablar con los llanistas que votarían a favor de la reelección, pero que ellos no están en contra del presidente del partido sino de lo establecido por el PLRA. "No acompañan lo resuelto por la convención en cinco ocasiones; ellos mismos fueron quienes votaron en contra de la reelección. Si hoy están con Cartes es por razones estratégicas”, manifestó. Fuente: ABC Color