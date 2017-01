El senador Miguel Ángel López Perito dijo que no entiende qué papel juegan Fernando Lugo y el Frente Guasu en el plan de reelección impulsado por el Partido Colorado, pues aseguró que de lograrse la reelección, Horacio Cartes ganaría. Las razones por las cuales el Frente Guasú apoya la campaña de reelección impulsada por el presidente Horacio Cartes generan toda una incógnita para el senador López Perito, según reconoció el mismo en conversación con radio ABC Cardinal. “¿Qué papel juega Lugo y el Frente Guasu? Te juro por Dios y mi madre que no entiendo (...) porque habilitando a Horacio Cartes con la enmienda... el ‘caballo del comisario’ es Cartes, no Fernando Lugo”, expresó el legislador. Resaltó que la única carta sobre la mesa para el Partido Colorado, con miras a las elecciones generales de 2018, es Horacio Cartes, por lo cual “el único que ganará aquí es Cartes”. En otro momento recordó que Cartes tuvo un papel importante en el juicio político a Fernando Lugo en 2012, por lo cual le cuesta aun más entender por qué el férreo apoyo de los luguistas al plan de violación de la Constitución del oficialismo. “Lugo sabía que era Cartes el que estaba detrás (del juicio político). Si yo sabía, él también lo sabía”, precisó López Perito, quien en el Gobierno de Lugo (2008-2012) se desempeño en el cargo de jefe de gabinete de la Presidencia. DOBLE VIOLACIÓN En agosto de 2016, en una jugada estratégica de colorados disidentes y opositores, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de reelección vía enmienda, el cual, minutos después, fue archivado. Con esto no se puede presentar un proyecto similar en el Congreso por el lapso de un año calendario, como establece la Constitución Nacional. Incluso los oficialistas, en Cámara de Diputados, tenían un proyecto similar que, tras el pedido del propio Cartes, fue archivado también en Cámara Baja. Sin embargo, desconociendo lo establecido en la Carta Magna, nuevamente se pretende presentar al Congreso otro proyecto de enmienda para la reelección antes de cumplirse un año. Esta vez la idea es hacer parecer que se trata de otra iniciativa, pues fue por “iniciativa popular”. El propio proyecto impulsado por el oficialismo viola la Carta Magna, pues pretende incluir la figura de la reelección en la Constitución vía enmienda, siendo que el camino legal es la reforma. Fuente: ABC color.