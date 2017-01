Un ciudadano suizo denunció el lamentable momento que le tocó vivir cuando un funcionario de Aduanas le “pecheó” dinero para no crearle problemas por el dinero que llevaba del país, fruto de la venta de unos animales. En las redes se generó un debate. Lorenzo Ramela, ciudadano suizo, relató que un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas le solicitó una “colaboración” para no crearle problemas burocráticos y que así no pierda su vuelo. El hecho provocó indignación en las redes sociales. El lector Juan Galeano criticó que “todos los funcionarios de control aduanero son corruptos, extorsionadores, y ladrones”. Por su parte, Carlos Rojas manifestó que es “una vergüenza total nuestro aeropuerto y la bienvenida que se le da a los turistas y a futuros inversionistas, empezando por los funcionarios". La lectora Lety Pintasilgo indicó que “eso es normal en el aeropuerto, la diferencia es que este hizo público y denunció”. Por su parte, Alejandro Bogado expresó: "Somos un país tercermundista, le guste a quien le guste... la verdad duele". Jorge Galeano Ortiz lamentó que “no se controle este tipo de irregularidades... Es una vergüenza, por eso nadie quiere visitar nuestro país”. Pepe Gomez comentó que “la única solución es la prisión para los responsables que solo recaudan para sus bolsillos”. Luis Valdez afirmó que “el aeropuerto está mal desde todo punto de vista, desde la infraestructura y la mala atención de los trabajadores... Sinceramente hay servicios que hay que privatizar”. Nelson Cárdenas expuso que “es una vergüenza como se maneja la Aduana en nuestro país, están llenos de corruptos y lo único que quieren es sacarte un billete, lastimosamente!". Fuente: ABC color.