El diputado colorado Clemente Barrios minimizó el hecho de que se hayan utilizado firmas falsas usurpando identidades hasta de difuntos en las planillas pro reelección. “No va a venir el fin del mundo por eso”, justificó. Al ser consultado sobre las irregularidades encontradas en varias planillas pro reelección, el diputado oficialista Clemente Barrios (ANR) justificó la utilización de firmas falsas con nombres de personas que ni siquiera vieron las planillas, o peor, de fallecidos. En primer lugar dijo que a su parecer, las personas encargadas pudieron “controlar” la situación, aunque ocurrieron cosas “que no podemos negar”. Ante la evidencia de que en varias páginas de planillas, había nombres, números de cédula y firmas que a todas luces fueron escritas por una misma persona, negó que se haya dado algún tipo de premio o viático. En diálogo con nuestra emisora, ABC Cardinal, agregó además que no ve “ningún daño” con lo ocurrido y que “no va a venir el fin del mundo por este tipo de situaciones”. Una nota pintoresca se dio cuando el legislador cometió un error al ser consultado sobre qué tipo de reelección es la que los colorados están apoyando. No supo contestar al cuestionamiento y ante la presión contestó: “La reelección del presidente Stroessner, eh, del presidente Cartes”, afirmó. OTRO CASO DE FALSIFICACIÓN Una docente de Encarnación, de nombre Liz Riveros, declaró haber encontrado su nombre, número de cédula, ciudad y firma, en una planilla que nunca le acercaron. “Me enteré a través de un grupo de Whatsapp. Nunca nadie me acercó ninguna planilla ni yo me acerqué a ningún lugar”, aseguró. Añadió que en la misma planilla, aparece el nombre de su cuñada y el de su marido, y dijo que ellos tampoco nunca firmaron documento alguno. Sus nombres son Erica Mareco y Sergio Zelaya. Fuente: ABC color.