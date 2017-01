El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, hizo ayer referencia a las firmas falsificadas que aparecen en las planillas entregadas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por los principales dirigentes del Partido Colorado en el marco de la campaña pro reelección presidencial. “Yo no sé si existen firmas falsas o no, tendríamos que ver cuál es la situación, esperamos un informe del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y si existe, categórico que vamos a actuar. Más que de oficio, quien tiene conocimiento, en este caso el TSJE, que nos envíe a nosotros y nosotros veremos el tema”, expresó tras una reunión que mantuvo en la Cámara de Diputados. Según Díaz Verón, el trabajo de la Fiscalía es llevar adelante las investigaciones y lo hará ante las denuncias que reciba. “Quien crea que existe este tipo de irregularidades que presente la denuncia, nuestra obligación es iniciar la investigación de rigor”, puntualizó. Entre tanto, desde el Tribunal Superior ya habían adelantado que dicho organismo electoral solo se hacía responsable de indagar si las personas que aparecían en el listado estaban o no inscriptas en el Registro Cívico Permanente, y no la veracidad de las firmas. Esto significa que cada persona que llegue a corroborar que falsificaron su firma, deberá presentar la denuncia, si así lo considera pertinente, ante el Ministerio Público, para que dicha institución inicie la investigación correspondiente. falsificación. Según el diputado Ariel Oviedo, el caso es grave porque se estaría ante una falsificación masiva de instrumento público, lo cual está sancionado por el Código Penal en su artículo 246. El pasado viernes, los cartistas, encabezados por el diputado Pedro Alliana, la senadora Lilian Samaniego y el vicepresidente Juan Afara, presentaron ante el TSJE las planillas con más de 360.000 firmas. Fuente: Ultima Hora