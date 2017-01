De manera a precautelar y garantizar la salud de la población, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependencia técnica del Ministerio de Salud Pública informa que están siendo comercializadas en el país agua mineral sin los registros sanitarios obligatorios y sin control alguno. Unas 18 marcas de agua envasadas se hallan en situación irregular, todas ellas de origen nacional: ELLA, MIA, DYMAT, VITA BELLA, INMACULADA, DEFI, H2O, A & A, YOAMI, REDUCTO, ÑEMBY, MANANTIALES DEL ARROYO PORA, COLINAS DEL TAPIRACUAI, LOS OLIVOS, BRISA, ECO AGUA, MILY y ESTRELLA DE MAR. El INAN no puede avalar ni asegurar la inocuidad de estas aguas envasadas, por lo tanto no garantiza que estén aptas para beber. Ante esto solicita a la ciudadanía tener en cuenta estas recomendaciones: -El agua mineral envasada debe estar debidamente etiquetada, con información clara del nombre del alimento. -La botella debe contar con la lista de los ingredientes que contiene. -Registro Sanitario del INAN -Registro Sanitario de Producto Alimenticio – R.S.P.A. Nº -Registro de Establecimiento- R.E. Nº -Nº de Lote -Fecha de Vencimiento -Datos del elaborador o importador, incluyendo la dirección y la localidad. Al momento de adquirir el agua envasada, exija la factura legal o el ticket de compra. Patricia Maldonado, responsable de la Dirección de Inocuidad del INAN declaró que las marcas que no se encuentran dentro de esta lista se encuentran aptas para beber. Ante cualquier consulta o denuncia contáctese con el INAN, al (021) 206-874/282-790 Fuente: Prensa Ministerio de Salud