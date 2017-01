La designación de la pareja de la senadora oficialista Lilian Samaniego como cónsul en Foz de Yguazú desató todo tipo de comentarios en las redes sociales. El presidente Horacio Cartes designó como cónsul paraguayo en Foz de Yguazú (Brasil) a Jorge Coscia Saccarello, conocido en los círculos íntimos de la dirigencia colorada como la pareja de la senadora oficialista Lilian Samaniego. La designación viola Ley 1.335 del Servicio Diplomático. El lector Marcos Barrios opinó que “con razón quiere a toda costa la reelección, ahora ya sabemos por qué”. Mauricio Raul Morales Toledo lamentó que “nos estemos volviendo una dictadura moderna al estilo Maduro y hundimos en la miseria a quien no comparta pensamientos y deseos de poder”. El ciudadano Victor Paredes comentó: “Ahí tienen la incoherencia de HC: que a un Juan Pueblo le exige título, mientras que a los chupamedias les designa así de rápido... Por esas razones, Lilian Samaniego metió a su hermano como consejero y a su novio como asesor”. Enrique Esquivel indicó que “Paraguay es el país de los amigos, y la reelección es para su propio beneficio, se burlan del pueblo, haciendo trampa, resucitando muertos... Pero no se dan cuenta que ya nos despertamos y no nos van a tomar el pelo”. Saúl Alvarenga expresó que “es muy triste leer este tipo de noticias, mientras el pueblo del interior y los alrededores no tienen ni qué comer; ellos se nombran y reparten cargos con jugosos salarios”. Vilma Rivas cuestionó: “¿Seguimos violando leyes HC... ¿Y Lilian Samaniego? O es todo a conveniencia... Ese tema de que el pueblo decida también es para ustedes, porque nosotros vamos a decidir en las urnas”. Richard Bobadilla sostuvo que “somos la burla de Cartes, que ni ahí está por las opiniones del pueblo... Si queremos un Nuevo Rumbo salgamos todos a las calles, somos más que un presidente corrupto”. Finalmente, Nestor Sebastián Galeano expuso que “lo único que enseñan es que no hace falta estudiar para ser 'alguien' en Paraguay, simplemente tenés que lamer botas y ya tenés un 'puestito' asegurado”. Fuente: ABC color.