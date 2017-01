El Frente Guasu no prevé revisar ni accionar ante las irregularidades constatadas en la presentación de planillas con firmas, por las cuales el oficialismo colorado pretende impulsar la enmienda constitucional como vía para la reelección. El senador Sixto Pereira afirmó que no revisarán las miles de firmas que fueron entregadas recientemente a la Justicia Electoral, muchas de ellas sin el consentimiento de los ciudadanos y hasta con muertos que figuran entre los firmantes. Para el legislador del Frente Guasu, el partido no es un órgano de revisión de planillas y por tanto corresponde a la ANR verificarlas en su calidad de impulsor de la iniciativa y a las autoridades competentes verificar la existencia o no de irregularidades en el proceso de recolección, remarcó en contaco con ABC Televisión. En otro momento Pereira recalcó que la candidatura de Fernando Lugo no se encuadra dentro de la figura de la reelección, aunque acompaña la intención del cartismo de impulsar la enmienda como mecanismo para la reelección presidencial. Fuente: ABC Color