El embajador de Paraguay en EE.UU., Germán Rojas, aseguró que muchos compatriotas votaron a Donald Trump. El magnate asume este viernes la presidencia del gran país del norte. Rojas conversó con Monumental AM y explicó que muchos paraguayos votaron al presidente electo y que asumirá este viernes. Afirmó que quienes apostaron al magnate son los que están al día con sus documentaciones y que no tendrían problemas ante un endurecimiento de los controles migratorios. Afirmó que es normal que quienes no estén en regla teman que se aumente la rigurosidad de los controles en el gran país del norte. El que está inquieto es el que sabe que de su situación y debe atenerse a las consecuencias, apuntó. Actualmente se realizan efectivamente controles rigurosos para los extranjeros residente en ese país, atizó. Aseguró que es hasta una situación similar que puede vivir un paraguayo en el extranjero hoy en día y puso como ejemplo a España. En cuanto a las razones por las cuales se apostó a Trump, explicó que el ahora presidente genera una expectativa importante en cuanto al impulso a los empleos, además citó el nacionalismo que se despertó en ese país. A pesar de que aclaró que no puede dar muchas opiniones por el cargo que ocupa, mencionó que hoy en día se vive con mucho entusiasmo el cambio de mando. Fuente: Paraguay.com