Robert Acevedo, presidente del Congreso Nacional, adelantó que rechazará todo proyecto para introducir la reeleeción a través de la enmienda, ya que no puede ser estudiado hasta agosto de este año. El congresista manifestó a ABC Cardinal que el siguiente intento de pedido de enmienda llegará a través de las personas que propulsaron la reelección, aunque dijo que, sea como sea que se presente, será rechazado. “Es potestad del presidente del Congreso rechazar, porque ya lo hemos tratado el 25 de agosto y la Constitución Nacional es clara: en un plazo de un año no se puede tratar un proyecto de enmienda”, afirmó. Sobre los incontables bochornos que se descubieron tras la recolección de firmas, dijo que las irregularidades le quitan validez a la campaña. “Muchas veces los dirigentes políticos encargados de la recolección de firmas, queriendo justificar, apelan a este tipo de cosas y perjudican bastante. No podemos juzgar pero se tiene que investigar”, aseveró. Fuente: ABC color