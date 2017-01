Ante la incertidumbre reinante en la Municipalidad de Asunción por la licitación del sistema de gestión tributaria, la titular del Sindicato Municipal de Asunción, Gladys Galeano, dijo que no tienen voz en los medios de comunicación porque, según consideran, el intendente Mario Ferreiro maneja la prensa y “todos son amigos de él”. “Nosotros llamamos a las radios a explicarles que este tema (el sistema de gestión tributaria) va a perjudicar a la ciudadanía. Nos fuimos a los canales de televisión y ni uno nos entrevistó. Creemos que Mario maneja a la prensa y son todos sus amigos. No va a salir nada que sea en contra de Mario”, dijo la presidenta del Sindicato Municipal de Asunción (Simuca) a la 650 AM, denunciando la falta de espacio a sus reclamos en los medios masivos de comunicación. Explicó que ellos reclaman espacio porque la ciudadanía debe saber a dónde irán a parar sus tributos una vez que entre en funcionamiento el sistema de gestión tributaria, cuya licitación tendrá su correspondiente apertura de sobres este miércoles. Indicó que en la última sesión del año pasado, la Junta Municipal de Asunción aprobó la realización de una audiencia pública pero, hasta el momento, no se fijó fecha para llevarla a cabo, lo cual les resulta sospechoso ya que esto deja en evidencia de que algo se quiere ocultar al asunceno. “Se miente a la ciudadanía. Es una consultoría disfrazada. Eso ya se quiso hacer en el 2003 pero se paró con la ayuda de la ciudadanía”, dijo Galeano, quien récordó que en ese entonces -durante la administración de Enrique Riera- se intentó implementar un sistema de tercerización en la recaudación de tributos pero el proceso no avanzó gracias a los cuestionamientos realizados en su momento por parte de concejales, de vecinos y de la propia Contraloría General de la República. Se reafirmó en que habrán despidos de funcionarios municipales, ya que estos estarán sujetos a lo que la empresa disponga. Galeano sostuvo que ya no será el director el que de las indicaciones para trabajar en su respectiva dependencia sino que será la empresa privada la que dé las directrices a los empleados. Dijo que luego del ataque realizado al pliego de bases y condiciones, lo único que lograron es que se retire el adelanto económico que iba a realizar la empresa a la Municipalidad. Es decir, el “préstamo” ya quedó fuera del trato entre la Comuna y la firma privada que empezará a operar adentro. Galeano explicó que conversó con vecinos de Asunción quienes le manifestaron que no aceptarán que un drone sobrevuele sus barrios. “Le vamos a tirar piedras”, fijo la titular del sindicato, parafraseando al ciudadano que expresó su descontento con el sistema que se empleará para actualizar la base catastral de la Comuna. LA LICITACIÓN El miércoles se abren los sobres en el marco de la licitación del sistema de gestión tributaria de la Municipalidad de Asunción. El proceso contempla concesionar a una empresa privada una serie de servicios que incluye el cobro de impuestos, la actualización del catastro municipal y de la base informática, buscando reducir la alta tasa de morosidad existente. Sin embargo, la propuesta implica tercerizar servicios en detrimento de los funcionarios que actualmente los prestan. El sindicato cuestiona que en lugar de capacitar a los funcionarios ya existentes, se traerá una consultoría externa que podría prescindir de algunos trabajadores. Atendiendo a que hay un pacto entre la multibancada que responde a Mario Ferreiro y concejales del Partido Colorado, son solo unos pocos ediles los que cuestionan el proyecto, acusándolo de inconstitucional y atribuyéndole futuros embargos de propiedades en la capital. Fuente: hoy.com.py