El presidente del Congreso recordó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que está prohibido volver a tratar el tema enmienda hasta dentro de un año. Por ello solicitó que devuelvan al Partido Colorado las planillas pro reelección. Si bien es un hecho que ya fue explicado en numerosas ocasiones, el presidente del Congreso Nacional, el liberal Roberto Acevedo, recordó por medio de una nota a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que no puede correr ningún trámite relacionado al pedido de enmienda constitucional, debido a que este ya fue tratado, rechazado y archivado en el Congreso el 25 de agosto del año pasado. Por Constitución, el tema no puede volver a tratarse hasta dentro de un año calendario. En este sentido, Acevedo solicita al presidente del TSJE, Jaime Bestard, devolver las planillas con firmas a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Textualmente, Acevedo argumentó en su nota que la Justicia Electoral “no tiene competencia para imprimir trámite a la pretención de la enmienda constitucional”. A su vez, recordó al TSJE que el pasado 29 de agosto el Poder Legislativo le comunicó a la institución la resolución por la cual se rechazó y remitió al archivo el proyecto de enmienda, en sesión del 25 de agosto. El titular del Congreso finaliza exigiendo al TSJE que haga respetar la Constitución Nacional, no dando curso a un trámite que atenta contra el artículo 290 de la Carta Magna. Fuente: ABC color.