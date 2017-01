El apoderado de la Asociación Nacional Republicana justificó la falsificación de firmas al considerarla una práctica que forma parte de nuestra cultura, pues no es la primera vez que ocurre. Dijo que la ANR es la “responsable”, pero no la “culpable”. Esta mañana, el apoderado de la ANR, Wildo Almirón, fue consultado con respecto a las denuncias de firmas falsas en las planillas pro reelección vía enmienda y manifestó que no es la primera vez que sucede algo así. “En el 2007, en las internas del PLRA, y cuando el PDP pedía su reconocimiento también aparecieron muertos en las listas, pero nadie se acuerda de eso”, justificó. Almirón dijo que la falta de normas que reglamenten los procedimientos facilitan esta práctica común que “forma parte de nuestra cultura”. Aseguró que se debe solicitar a los legisladores que establezcan líneas claras para impedir que vuelvan a ocurrir actos similares. Alrededor de 1.200 personas fueron quienes presentaron las planillas, según el apoderado de la ANR. “Hubo casos que nos llamaron la atención. Nos hace suponer que hubo infiltrados o que el sistema es muy vulnerable”, reiteró. Asimismo, aseguró que van a tomar con la seriedad correspondiente las denuncias formales y que tratarán con el Ministerio Público y facilitarán la información que sea necesaria para definir a los culpables de las falsificaciones. “Estamos dando la cara, somos responsables de presentar las planillas, pero la fiscalía definirá a los culpables”, declaró. Fuente: ABC color.