El presidente de la República anunció que desde ahora, la totalidad de los jóvenes que aprueben los exámenes para las becas de Itaipú, obtendrán el beneficio. Así, todos los que cumplan con los requisitos socioeconómicos recibirán la cobertura financiera. “Porque la educación es prioridad, autoricé a @itaipuparaguay, que los postulantes a becas que aprobaron los exámenes obtengan ese beneficio”, comunicó el presidente Horacio Cartes a través de la red social Twitter. Declaró a los medios de prensa que para los jóvenes postulantes no existirá más “la frustración” de pasar las exigencias del examen y aún así no poder acceder a la beca por las limitaciones de los cupos. Pasan el examen, no les podemos poner cupo a los jóvenes. Por lo tanto, de ahora en adelante, todos los que rindan un buen examen y pasen comprueben su escases de recursos a través del test socioeconómico, obtendrán sin más trámites la ayuda económica para estudiar distintas carreras. Recordemos que hasta antes de este anuncio, había solamente 1.000 cupos, mientras que los estudiantes que pasaron el examen eran más de 2.145. Es decir, 1.145 postulantes quedarían fuera injustamente pese a haber dado todos sus esfuerzos y desempeño académico al rendir. En estos días, la Itapipú se encuentra realizando las entrevistas para determinar el nivel socioeconómico de los aspirantes a las becas. Si los 2.145 estudiantes demuestran ser de recursos económicos limitados, absolutamente todos serán becados. Fuente: ABC color.