Un efectivo militar está desaparecido desde el domingo pasado. Se trata del sargento Rodrigo Daniel García (23), quien desde las 13:00 del domingo pasado no regresa a su unidad en la Tercera División de Caballería de Curuguaty. La denuncia sobre la desaparición del joven, lo realizó su superior el suboficial César Bienvenido Mallorquín Román, quien manifestó que el domingo pasado el sargento le solicitó permiso para ir a buscar para su almuerzo y nunca más regresó. García estaba comisionado como custodio en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), ubicado sobre la calle 14 de Mayo casi General Artigas de Curuguaty desde el 18 de enero. Según la denuncia, el sargento prestó una motocicleta Kenton color negro con chapa NºBNA 865 para ir a traer su comida y desde esa ocasión no retorna en el banco ni en la unidad militar. El teniente coronel Oscar Villalba, encargado de la unidad militar de Curuguaty también ya se comunicó con la madre del sargento, Marina García, para tener conocimiento del joven. Sin embargo, la mujer dijo que su hijo se comunicó con ella desde otro teléfono para solicitarle dinero mediante un giro supuestamente para su pasaje y hasta este momento tampoco regresa a su domicilio. El personal militar no llevó ningún arma del Estado. Se informó al Ministerio Público y se impartió captura a través del Centro de Operaciones Policiales (COP). Fuente: ABC color.