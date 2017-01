Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reconoció que las planillas presentadas por oficialistas colorados no reúnen los requerimientos para considerarse una iniciativa ciudadana. "La ANR lo hizo con el objetivo de presentar un pedido de tratamiento de enmienda. Lo que excluye que sea una iniciativa popular, que tiene un procedimiento distinto. Ellos aclararon que había algunas deficiencias y pidieron la certificación de los electores", justificó Bestard a los colorados, informa Última Hora. Explicó que el procedimiento de certificación de condición de electores es habitual para cualquier organización que solicite. "Esto no certifica veracidad de la firma. No es nuestra competencia. Nosotros hemos certificado la condición de electores. El Código Electoral establece otros requisitos para una iniciativa ciudadana. Esta fue una decisión política de la ANR que no nos compete discriminar", manifestó. En el caso de la iniciativa popular, esta debe estar reglamentada y habla de que las hojas deben estar certificadas por el Tribunal de la capital y las firmas deben estar autenticadas por escribanía y ser más del 2 por ciento de electorado. Además, el Código Electoral establece que los firmantes deben estar identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad civil, cuyas firmas deberán ser autenticadas por escribano público y recogidas en pliegos proveídos por la Justicia Electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la Capital. Por otra parte, el funcionario del TSJE señaló que todas las copias de planillas ya están en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si indaga sobre las irregularidades. Agregó que el Partido Colorado solicitó que la institución verifique y certifique la condición de electores. Fuente: Paraguay.com